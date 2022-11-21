Льорис высказался о запрете радужных повязок

Голкипер и капитан французской национальной команды Уго Льорис высказался о недавнем запрете носить радужные капитанские повязки.

«ФИФА организует это соревнование, и ФИФА должна ввести в действие нормативную базу. Мы, игроки, здесь, чтобы играть в футбол и представлять наши страны как можно лучше в спортивном плане», — приводит слова вратаря издание The Guardian.

Льорис отметил, что намерен оставаться в своей сфере влияния. По его мнению, решения, связанные с проведением турнира, должны приниматься только ФИФА.

Напомним, что сегодня появилась информация о жёлтых карточках для капитанов команд, которые выйдут на поле в радужных повязках.