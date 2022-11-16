Нкунку высказался о травме, которую ему нанёс Камавинга на тренировке

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку призывает оставить в покое Эдуардо Камавинга.

Полузащитник мадридского «Реала», напомним, нанёс травму своему товарищу по национальной команде Кристоферу Нкунку во время тренировки во вторник, из-за чего звезда «РБ Лейпцига» пропустит чемпионат мира в Катаре. После инцидента Камавинга подвергся жёсткой травле со стороны болельщиков, в том числе на расовой почве.

«Преследования Камавинга после моей травмы совершенно неуместны и несправедливы. Чемпионат мира должен быть моментом единения, а не разделения», – написал Нкунку в социальных сетях.