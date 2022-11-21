Гришин - о матче Франция - Австралия: «Игра на три исхода»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что матч чемпионата мира между сборными Франции и Австралии может преподнести сюрпризы.

- Для меня эта игра на три исхода, - отметил Гришин в интервью «Плеймейкеру», добавив, что если Австралия не пропустит быстрый гол, то итоговый результат может быть в пользу любой из команд.

Александр Гришин считает, что кадровые проблемы могут сказаться на результатах коллектива Дидье Дешама: «Францию «выкашивают» травмы. Погба, Канте, теперь Бензема… «Трехцветным» будет непросто».

Стартовый свисток в матче Франция - Австралия прозвучит в 22:00.