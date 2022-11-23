Дешам: «Чемпионат мира – это турнир Мбаппе»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил вклад Килиана Мбаппе в победу своей команды.

Французы крупно обыграли австралийцев (4:1), а 23-летний нападающий «ПСЖ» записал на свой счёт забитый мяч и результативную передачу.

«Килиан уже давно входит в число лучших форвардов мира. Сейчас он полон уверенности в себе. Я беседовал с ним, его настрой очень впечатляет. Чемпионат мира – это его турнир, и я знал, что он будет готов.

Мбаппе – часть коллектива, как и все остальные наши игроки, хоть он и способен в одиночку решать исход матчей. Очень важно иметь в своём составе такого игрока, когда речь идёт о турнире уровня чемпионата мира», – приводит RMC слова наставника «трёхцветных».