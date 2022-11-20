Бензема пропустит чемпионат мира из-за травмы

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Вечером субботы стало известно, что 34-летний форвард травмировался на тренировке национальной команды. Результаты обследования подтвердили наличие у Бензема серьёзной травмы, докладывает RMC Sport и многие другие авторитетные ресурсы. Таким образом, действующий обладатель «Золотого мяча» не выступит на чемпионате мира, который, вероятно, мог стать последним в его карьере.

Бензема – далеко не первая французская звезда, пропускающая мундиаль в Катаре: из-за травм на турнире также не выступят Н’Голо Канте, Поль Погба, Кристофер Нкунку и Преснел Кимпембе.