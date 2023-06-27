Викарио: «Тоттенхэм» был моим первым выбором, я перешёл в один из лучших клубов Англии»

Новичок «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал, что думает о своём переходе.

26-летний голкипер пополнил ряды «шпор», перебравшись из итальянского «Эмполи». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

«Оказаться здесь – настоящая мечта для меня. «Тоттенхэм» был моим первым выбором, и я рад, что перешёл в один из лучших клубов Англии. Я упорно работал, начиная свой путь в футболе с самых низов, повидал много всего, но мне ещё предстоит многому научиться. Специфика игры в Англии отлична от итальянской, потребуется некоторое время на адаптацию», – сказал в интервью официальному каналу «Тоттенхэма» Викарио.