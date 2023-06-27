Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Викарио: «Тоттенхэм» был моим первым выбором, я перешёл в один из лучших клубов Англии»

27 Июня 2023 • 23:33 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Новичок «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал, что думает о своём переходе.

26-летний голкипер пополнил ряды «шпор», перебравшись из итальянского «Эмполи». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

«Оказаться здесь – настоящая мечта для меня. «Тоттенхэм» был моим первым выбором, и я рад, что перешёл в один из лучших клубов Англии. Я упорно работал, начиная свой путь в футболе с самых низов, повидал много всего, но мне ещё предстоит многому научиться. Специфика игры в Англии отлична от итальянской, потребуется некоторое время на адаптацию», – сказал в интервью официальному каналу «Тоттенхэма» Викарио.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эмполи Гульельмо Викарио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
27 Июня
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетным вариантом замены де Хеа
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Челси» пока не согласовали стоимость трансфера Пулишича
23:43 · Англия. Чемпионшип
Дин Смит имеет предложение от клуба Чемпионшипа слухи
23:33 · Англия. Премьер-лига
Викарио: «Тоттенхэм» был моим первым выбором, я перешёл в один из лучших клубов Англии»
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» договорилась с Кейном слухи
23:05 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» уверены в подписании Райса, игрок готов отказать «Арсеналу» слухи
22:41 · Англия. Премьер-лига
Данджума может перейти в другой клуб АПЛ после завершения аренды в «Тоттенхэме» слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Реал» намерены перехватить Кейна у «Баварии»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Калюлю может сменить «Милан» на клуб АПЛ слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо остаётся в «Арсенале»
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделает новое щедрое предложение по Райсу
21:06 · Англия. Премьер-лига
​Анчелотти и «Эвертон» мирно урегулировали спор
21:01 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко советует Сперцяну перейти в «Ньюкасл»
21:00 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Манчестер Сити» – лучший клуб Европы»
20:11 · Англия. Премьер-лига
Ковачич перешёл в «Манчестер Сити» 1 официально
Все новости
Рекомендуем