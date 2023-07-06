«Атлетико» начал переговоры по трансферу полузащитника «Тоттенхэма»

Мадридский «Атлетико» продолжает работу над подписанием полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Датчанин считается одной из целей «матрасников» с прошлого месяца. По данным Sky Sports, в настоящий момент клубы уже ведут переговоры по условиям потенциального трансфера. Сам 27-летний футболист одобряет переход, так как заинтересован в новом вызове.

Трансферная стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Хавбек отыграл 145 поединков в цветах «шпор» во всех соревнованиях, записав себе в актив десять забитых мячей и 16 результативных передач.