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«Бавария» согласовала трансфер Кейна, сумма сделки – свыше 100 миллионов евро

10 Августа 2023 • 12:36 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Мюнхенская «Бавария» наконец согласовала с «Тоттенхэмом» трансфер нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, сумма сделки составит свыше 100 миллионов евро.

«Бавария» очень долго вела переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу 30-летнего англичанина, чей контракт со «шпорами» истекает летом следующего года. Лондонская команда наконец дала добро на трансфер.

Кейн был главной трансферной целью «Баварии» в это окно. Личные условия с англичанином мюнхенская команда согласовала ещё несколько недель назад. Напомним, Гарри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ после гарри Кейна. На его счету 213 голов в 320 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Августа 2023 в 12:59
Напомним, Гарри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ после гарри Кейна. На его счету 213 голов в 320 матчах чемпионата.
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ай ущепнице старова цЫгана или у нево усе таки задваилась в глазиках.. А-ха-ха-ха! )))
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