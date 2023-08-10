«Бавария» согласовала трансфер Кейна, сумма сделки – свыше 100 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» наконец согласовала с «Тоттенхэмом» трансфер нападающего Гарри Кейна. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, сумма сделки составит свыше 100 миллионов евро.

«Бавария» очень долго вела переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу 30-летнего англичанина, чей контракт со «шпорами» истекает летом следующего года. Лондонская команда наконец дала добро на трансфер.

Кейн был главной трансферной целью «Баварии» в это окно. Личные условия с англичанином мюнхенская команда согласовала ещё несколько недель назад. Напомним, Гарри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ после гарри Кейна. На его счету 213 голов в 320 матчах чемпионата.