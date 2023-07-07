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Льорис уже несколько недель ведёт переговоры с «Интером»

07 Июля 2023 • 22:15 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить карьеру в Серии А.

«Шпоры» готовы расстаться с 36-летним игроком, сам француз также заинтересован в уходе. По данным Foot Mercato, «Интер» – один из главных претендентов на Льориса – не просто ведёт рассматривает возможность приглашения вратаря, а уже несколько недель неофициально обсуждает с ним вероятное сотрудничество. Экс-футболист сборной Франции, напомним, призван усилить вратарскую позицию в команде Симоне Индзаги в связи с почти неизбежным уходом Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

Уго Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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