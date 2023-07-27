Хавбек «Барселоны» Франк Кесси попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Ивуарийский игрок был близок к переходу в «Ювентус», однако сделку может осложнить появление в деле «Тоттенхэма». По информации Sport, «шпоры» готовы оформить полноценную покупку 26-летнего футболиста, что даст лондонскому клубу преимущество в борьбе со «старой синьорой», предлагающей аренду.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В составе «Барселоны» полузащитник провёл 43 матча во всех соревнованиях, став автором трёх забитых мячей и трёх результативных передач.