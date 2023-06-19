Кулушевски высказался о работе с Постекоглу

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о работе под руководством нового наставника Анге Постекоглу.

«Я так понимаю, что он очень заинтересован во мне. Я рад, что у нас появился новый тренер с новыми идеями», – заявил футболист сборной Швеции, чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Деян провёл в футболке «шпор» 57 матчей в рамках всех состязаний с января 2022 года. В субботу, 17 июня, пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила выкуп игрока из туринского «Ювентуса». Контракт 23-летнего шведа рассчитан до 2028 года.