Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулушевски высказался о работе с Постекоглу

19 Июня 2023 • 19:20 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски высказался о работе под руководством нового наставника Анге Постекоглу.

«Я так понимаю, что он очень заинтересован во мне. Я рад, что у нас появился новый тренер с новыми идеями», – заявил футболист сборной Швеции, чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Деян провёл в футболке «шпор» 57 матчей в рамках всех состязаний с января 2022 года. В субботу, 17 июня, пресс-служба «Тоттенхэма» подтвердила выкуп игрока из туринского «Ювентуса». Контракт 23-летнего шведа рассчитан до 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Деян Кулушевски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
19:25 · Англия. Премьер-лига
Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался в хавбеке «Манчестер Сити» слухи
19:20 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски высказался о работе с Постекоглу
19:15 · Англия. Премьер-лига
Кьеза может уйти из «Ювентуса» слухи
18:54 · Англия. Премьер-лига
Линделоф может продолжить карьеру в Бундеслиге слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг продолжает переговоры с клубами из Саудовской Аравии
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» оптимистична насчёт перехода Гюндогана слухи
18:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» наказал фаната, высмеявшего трагедию на «Хиллсборо»
18:33 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц сообщил «Челси», что не продлит контракт
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» интересен защитник дортмундской «Боруссии» слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» назвал имя нового тренера официально
17:44 · Англия. Премьер-лига
​Продление контракта с Гимараэсом – приоритет «Ньюкасла»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Переход Джексона в «Челси» — это вопрос времени
16:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино видит в Кепе основного вратаря «Челси»
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в гонке за Гравенберхом
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Торино» хочет сохранить Влашича
Все новости
Рекомендуем