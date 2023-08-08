Нидерландский защитник Микки ван де Вен перебрался из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм». Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Трудовой договор 22-летнего футболиста со «шпорами» подписан на шесть лет. Стоит сказать, что ван де Вен выбрал себе 37-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что переход защитника обойдется «Тоттенхэму» в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне ван де Вен принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

В первом туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом» (13 августа).