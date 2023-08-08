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«Тоттенхэм» объявил о трансфере ван де Вена из «Вольфсбурга» официально

08 Августа 2023 • 16:50 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Нидерландский защитник  Микки ван де Вен перебрался из «Вольфсбурга» в «Тоттенхэм». Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Трудовой договор 22-летнего футболиста со «шпорами» подписан на шесть лет. Стоит сказать, что ван де Вен выбрал себе 37-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что переход защитника обойдется «Тоттенхэму» в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне ван де Вен принял участие в 36 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

В первом туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом» (13 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вольфсбург трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Микки ван де Вен
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БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
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