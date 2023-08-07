«Тоттенхэм» готовит объявление о трансфере двух новичков

Лондонский «Тоттенхэм» готовится объявить о подписании двух новобранцев. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, на этой неделе «шпоры» должны объявить о трансферах центрального защитника Микки ван де Вена из «Вольфсбурга» и нападающего Алейшо Велиса из «Росарио Сентраль».

Напомним, за ван де Вена «Тоттенхэм» должен заплатить порядка 50 миллионов евро. Велис обойдётся команда Анге Постекоглу в 20 миллионов с учётом бонусов.

Ранее «шпоры» также подписали полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера» и голкипера Гильермо Викарио из «Эмполи». Эти трансферы обошлись клубу в 66 миллионов евро.