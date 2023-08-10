Всё более вероятно, что Кейн останется в «Тоттенхэме»

В свежем выпуске новостей на Sky Sports прозвучала информация о том, что всё более вероятным является сценарий, при котором Гарри Кейн останется в «Тоттенхэме». При этом ранее сообщалось о согласовании трансфера 30-летнего форварда в «Баварию».

Гарри Кейн проводит в «Тоттенхэме» всю свою карьеру, его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Стоит сказать, что Кейн пока не выиграл ни одного трофея.

Матч первого тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Анге Постекоглу будет играть против «Брентфорда» на выезде.