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«Тоттенхэм» готов заплатить 35 млн евро за нидерландского защитника слухи

03 Июля 2023 • 20:13 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Центральный защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен остаётся в числе трансферных целей «Тоттенхэма».

Как известно, руководство «шпор» уже начало переговоры по 22-летнему футболисту. По сведениям журналиста Джона Кросса, «Тоттенхэм» готов потратить на покупку ван де Вена 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро). Клубы приближаются к договорённости – в настоящий момент им осталось согласовать заключительные детали сделки.

Микки ван де Вен принял участие в 33 матчах «Вольфсбурга» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вольфсбург трансферы футбола - лето 2023 Микки ван де Вен
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