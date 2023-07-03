Центральный защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен остаётся в числе трансферных целей «Тоттенхэма».

Как известно, руководство «шпор» уже начало переговоры по 22-летнему футболисту. По сведениям журналиста Джона Кросса, «Тоттенхэм» готов потратить на покупку ван де Вена 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро). Клубы приближаются к договорённости – в настоящий момент им осталось согласовать заключительные детали сделки.

Микки ван де Вен принял участие в 33 матчах «Вольфсбурга» в прошедшем розыгрыше Бундеслиги, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.