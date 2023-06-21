«Тоттенхэм» нашёл нового вратаря в Серии А

«Тоттенхэм» намерен приобрести голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио.

26-летний итальянец, как ожидается, заменит в воротах «шпор» Уго Льориса. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Тоттенхэм» готов предложить за Викарио около 20 млн евро, и «Эмполи» устраивает такая сумма. В ближайшее время лондонский клуб отправит официальное трансферное предложение.

Гульельмо Викарио перебрался в «Эмполи» прошлым летом из «Кальяри» за 8,5 млн евро. В завершившемся розыгрыше Серии А голкипер провёл 31 матч, пропустив в них 39 голов и семь раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.