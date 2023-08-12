​«Тоттенхэм» объявил имя нового капитана

Как и ожидалось, новым капитаном «Тоттенхэма» был назначен нападающий Хынмин Сон. Кореец принял капитанскую повязку от Уго Льориса, которому «шпоры» в прошлом месяце позволили искать новый клуб. Француз был капитаном «шпор» с начала сезона 2015/2016.

Хынмин Сон играет за «Тоттенхэм» с конца августа 2015 года. С тех пор нападающий провёл за лондонцев 372 официальных матча, в которых забил 145 голов и отдал 80 голевых передач на партнёров.

Добавим, что вице-капитанами «Тоттенхэма» назначены Джеймс Мэддисон и Кристиан Ромеро.

В первом туре АПЛ «Тоттенхэм» 13 августа сыграет против «Брентфорда» на поле соперника.