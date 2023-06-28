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«Тоттенхэм» не горит желанием продавать Ромеро в топ-клуб Серии А

28 Июня 2023 • 22:48 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

«Ювентус» претендует на центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

О заинтересованности туринцев в подписании 25-летнего игрока стало известно в среду. Как сообщает журналист Максимилиано Грильо, «Ювентус» уже запросил у «Тоттенхэма» условия потенциальной сделки, однако «шпоры» не слишком горят желанием расставаться с аргентинцем. Найти компромисс будет непросто.

Кристиан Ромеро уже защищал цвета «старой синьоры» в прошлом: он принадлежал «бьянконери» с 2019 по 2021 год, после чего был продан в «Аталанту». Нынешняя стоимость центрбека «Тоттенхэма» оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Кристиан Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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