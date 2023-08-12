Постекоглу – о трансфере Велиса: «Нам нужно дать ему время на адаптацию»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался насчёт перспектив 19-летнего нападающего Алейшо Велиса, который прибыл в команду этим летом из «Росарио Сентраль».

«Нам нужно дать ему время на адаптацию, это может занять много времени. Он молодой парень, который перебрался в чемпионат совершенно иного уровня. Мы инвестировали в Алейшо с рассчётом на долгосрочную перспективу. Не стоит ждать, что он проведёт много игровых минут в первой половине сезона», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Велис в последнем розыгрыше чемпионата Аргентины забил 11 голов в 23 матчах.