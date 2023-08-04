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«Тоттенхэм» не планирует подписывать прямую замену Кейну

04 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

«Тоттенхэм» вряд ли подпишет звёздного игрока на замену нападающему Гарри Кейну.

30-летний лидер «шпор» уже в этом месяце может перебраться в «Баварию», отчаянно пытающуюся провернуть сделку. По сведениям журналиста Гэри Джейкоба, в случае ухода Кейна, который расценивается как вполне вероятный, «Тоттенхэм» не планирует подписывать прямую замену.

Судя по всему, основным центрфорвардом команды Анге Постекоглу станет бразилец Ришарлисон, перебравшийся в клуб прошлым летом из «Эвертона» за 58 млн евро. В минувшей кампании 26-летний футболист отличился трижды в 35 матчах во всех турнирах, выступая на различных позициях в атаке.

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Тоттенхэм Гарри Кейн Ришарлисон трансферы футбола - лето 2023
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