Викарио: «У «Тоттенхэма» огромный потенциал»

Новый голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал, что думает о перспективах команды.

26-летний итальянец пополнил ряды «шпор» в начале июля, перебравшись из «Эмполи».

«Думаю, у «Тоттенхэма» огромный потенциал. Здесь есть всё, чтобы игроки показывали свой максимум. У нас отличный состав, и мы должны доверять нашему тренеру, чтобы вместе достичь вершины. Сейчас у нас всё в порядке, есть все предпосылки для успешного сезона. Думаю, благодаря интенсивной работе, которую мы проделываем, команда подойдёт к первому официальному матчу в полной готовности», – приводят слова Викарио английские СМИ.