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«Тоттенхэм» может заменить Кейна с помощью Лукаку

10 Августа 2023 • 14:04 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

«Тоттенхэм» определился с одним из кандидатов на замену нападающему Гарри Кейну, который сейчас очень близок к переходу в «Баварию» после согласования трансфера за сумму в районе 100 миллионов евро.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «шпоры» рассматривают вариант с приобретением Ромелу Лукаку из лондонского «Челси», который хочет покинуть свой клуб, но пока не может пристроиться в новое место. «Синие» ранее оценивали Лукаку в 50 миллионов евро. Два года назад «Челси» заплатил за 30-летнего бельгийца 113 миллионов.

Отметим, что Лукаку также интересен туринскому «Ювентусу» и клубам из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Ромелу хочет продолжить карьеру в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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