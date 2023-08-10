«Тоттенхэм» может заменить Кейна с помощью Лукаку

«Тоттенхэм» определился с одним из кандидатов на замену нападающему Гарри Кейну, который сейчас очень близок к переходу в «Баварию» после согласования трансфера за сумму в районе 100 миллионов евро.

По информации от La Gazzetta dello Sport, «шпоры» рассматривают вариант с приобретением Ромелу Лукаку из лондонского «Челси», который хочет покинуть свой клуб, но пока не может пристроиться в новое место. «Синие» ранее оценивали Лукаку в 50 миллионов евро. Два года назад «Челси» заплатил за 30-летнего бельгийца 113 миллионов.

Отметим, что Лукаку также интересен туринскому «Ювентусу» и клубам из Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что Ромелу хочет продолжить карьеру в Италии.