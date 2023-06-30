Танганга может сменить «Тоттенхэм» на клуб Серии А

Центральный защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга интересен «Аталанте».

Англичанин мог оказаться в Италии ещё прошлым летом, когда на него претендовал «Милан», однако сделка так и не состоялась. По информации журналиста Даниэле Лонго, теперь в подписании 24-летнего воспитанника «шпор» заинтересована «Аталанта». Лондонцы, вероятно, охотно рассмотрят предложения по центрбеку, поскольку тот крайне редко проходит в основной состав команды.

Джафет Танганга принял участие в семи поединках «Тоттенхэма» в прошедшем сезоне, записав себе в актив один ассист. Трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро.