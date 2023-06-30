Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Танганга может сменить «Тоттенхэм» на клуб Серии А

30 Июня 2023 • 22:03 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Центральный защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга интересен «Аталанте».

Англичанин мог оказаться в Италии ещё прошлым летом, когда на него претендовал «Милан», однако сделка так и не состоялась. По информации журналиста Даниэле Лонго, теперь в подписании 24-летнего воспитанника «шпор» заинтересована «Аталанта». Лондонцы, вероятно, охотно рассмотрят предложения по центрбеку, поскольку тот крайне редко проходит в основной состав команды.

Джафет Танганга принял участие в семи поединках «Тоттенхэма» в прошедшем сезоне, записав себе в актив один ассист. Трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Джафет Танганга трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбыл из борьбы за Аспиликуэту
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» сделал Зиешу новое предложение после проваленного медосмотра
22:03 · Англия. Премьер-лига
Танганга может сменить «Тоттенхэм» на клуб Серии А
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и де Хеа возобновят переговоры на следующей неделе
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Бирмингем» приобрёл защитника «Манчестер Юнайтед» официально
21:43 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги близок к подписанию Аспиликуэты
21:28 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон стал игроком «Челси» официально
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Монца» выкупила Мари у «Арсенала» — известна сумма трансфера 1 официально
21:05 · Англия. Премьер-лига
Собослаи перейдёт в «Ливерпуль»
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продлил контракт с опытным голкипером официально
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстаётся с Вегхорстом официально
20:26 · Англия. Премьер-лига
Забитцер возвращается в «Баварию» официально
20:24 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик перешёл в «Милан» официально
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» объявила об уходе Канселу официально
18:50 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Де Хеа? «Манчестер Юнайтед» пора внести изменения
Все новости
Рекомендуем