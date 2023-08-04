Мэддисон: «Надеюсь, Кейн останется в «Тоттенхэме», я считаю его лучшим форвардом в мире»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон поделился мыслями о возможном уходе Гарри Кейна.

30-летний нападающий «шпор», по многочисленным слухам, готов перебраться в «Баварию», однако в лондонском клубе не торопятся расставаться со звездой.

«Гарри – образцовый профессионал. Я ничего не знаю о его возможном переходе, давайте сохранять уважение.

Он всегда выкладывается на 100%, его ничто не может отвлечь. Кейн – мой давний друг, мы знакомы по сборной Англии. Я считаю его лучшим форвардом в мире, и мне бы хотелось, чтобы он остался в «Тоттенхэме», но будет то, что будет», – цитирует Fotmob Мэддисона.