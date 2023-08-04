«Тоттенхэм» предложил 24 млн евро за нападающего «Порту»

Форвард «Порту» Мехди Тареми может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Иранский футболист ранее был интересен «Милану», но до конкретных переговоров дело так и не дошло. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, «шпоры» всерьёз нацелились на Тареми, уже предложив за него порядка 24 млн евро. «Порту» рассчитывает выручить от продажи 31-летнего форварда 30 млн евро.

«Тоттенхэм» может в скором времени расстаться с Гарри Кейном, на которого претендует мюнхенская «Бавария». Вероятно, именно Тареми, оценённый порталом Transfermarkt в 18 млн евро, станет заменой 30-летнему англичанину в лондонском клубе.