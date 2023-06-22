«Тоттенхэм» стал фаворитом в борьбе за Мэддисона

«Тоттенхэм» – главный претендент на полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

«Лисы» не сумели сохранить прописку в Премьер-лиги по итогам завершившегося сезона, что делает скорый уход 26-летнего игрока почти неизбежным. Согласно сведениям Guardian Sport, фаворитом в споре за Мэддисона отныне является «Тоттенхэм», а не «Ньюкасл», как это было ранее. «Сороки» решили сосредоточиться на других целях – сейчас они близки к дорогостоящему трансферу полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

Джеймс Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года. В завершившейся кампании он принял участие в 30 матчах АПЛ, отметившись десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.