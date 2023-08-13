​Хынмин: «Очень удивлён, приятный сюрприз»

После ухода Гарри Кейна «Тоттенхэму» потребовался новый капитан, им стал корейский нападающий Сон Хынмин, который уже давно является одним из культовых игроков «шпор». Сон заявил, что удивлен выбором, но, конечно же, польщен такой честью.

- Быть капитаном такого клуба - большая честь. Большой сюрприз для меня. Я уже сказал партнерам, что капитанов надо слушать, как на поле, так и вне поля. У нас новый сезон, новое начало, а я сделаю все возможное для того, чтобы преуспеть в футболке «Тоттенхэма» и с этой повязкой на руке, - цитирует слова Хынмина итальянское новостное агентство ITASportPress.