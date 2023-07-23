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«Атлетико» близок к договорённости с игроком «Тоттенхэма»

23 Июля 2023 • 21:26 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг почти согласовал условия контракта с мадридским «Атлетико».

Об интересе «матрасников» к 27-летнему игроку стало известно более месяца назад. По данным журналиста Алессио Алаимо, в настоящий момент испанский клуб очень близок к договорённости с датчанином по деталям возможного сотрудничества. Отмечается, что клубы пока не достигли компромисса, несмотря на готовность «Тоттенхэма» расстаться с хавбеком.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга в 45 млн евро. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - лето 2023
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