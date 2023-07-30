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«Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Атлетико»

30 Июля 2023 • 22:57 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг интересен «Аль-Ахли».

Мадридский «Атлетико», считающийся фаворитом в борьбе за датчанина, уже ведёт переговоры по трансферу, но пока не может согласовать с «Тоттенхэмом» стоимость сделки. По сведениям журналиста Сами аль-Кади, в гонку может вмешаться «Аль-Ахли». Саудовский клуб видит 27-летнего хавбека одной из приоритетных опций усиления средней линии.

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга составляет 45 млн евро. Контракт игрока истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне Хёйбьерг отыграл 44 матча за лондонцев, отметившись 5 голами и 7 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Аль-Ахли Джидда Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Июля 2023 в 23:01
ай.. харашо бы кинуць етава тарантула.. хе-хе..
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