«Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Атлетико»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг интересен «Аль-Ахли».

Мадридский «Атлетико», считающийся фаворитом в борьбе за датчанина, уже ведёт переговоры по трансферу, но пока не может согласовать с «Тоттенхэмом» стоимость сделки. По сведениям журналиста Сами аль-Кади, в гонку может вмешаться «Аль-Ахли». Саудовский клуб видит 27-летнего хавбека одной из приоритетных опций усиления средней линии.

Согласно оценке специалистов Transfermarkt, стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга составляет 45 млн евро. Контракт игрока истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне Хёйбьерг отыграл 44 матча за лондонцев, отметившись 5 голами и 7 ассистами.