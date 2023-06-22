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Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы

22 Июня 2023 • 20:31 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

26-летний итальянский голкипер Гульельмо Викарио в ближайшие часы станет игроком лондонского «Тоттенхэма», сообщает в своих соцсетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «шпоры» подпишут контракт с итальянцем на пять лет – до лета 2028 года. Сумма сделки с итальянским «Эмполи» составила 19 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне на счету голкипера 32 официальных матча за «Эмполи» во всех турнирах, в которых он пропустил 41 гол. Восемь игр он отстоял на ноль.

«Тоттенхэм» в следующем сезоне впервые за 14 лет не выступит в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эмполи Фабрицио Романо Гульельмо Викарио трансферы футбола - лето 2023
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