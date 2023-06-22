Викарио станет игроком «Тоттенхэма» в ближайшие часы

26-летний итальянский голкипер Гульельмо Викарио в ближайшие часы станет игроком лондонского «Тоттенхэма», сообщает в своих соцсетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «шпоры» подпишут контракт с итальянцем на пять лет – до лета 2028 года. Сумма сделки с итальянским «Эмполи» составила 19 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне на счету голкипера 32 официальных матча за «Эмполи» во всех турнирах, в которых он пропустил 41 гол. Восемь игр он отстоял на ноль.

«Тоттенхэм» в следующем сезоне впервые за 14 лет не выступит в еврокубках.