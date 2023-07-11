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Агент Санчеса отреагировал на информацию об интересе «Галатасарая» к трансферной цели «Спартака»

11 Июля 2023 • 09:34 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил «Тоттенхэму» за Санчеса 9 миллионов евро.

«У меня нет никаких новостей от «Тотенхэма» об этом», — цитирует Шена Sport24.

Напомним, что за колумбийским футболистом также следит московский «Спартак».

В минувшем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «Тоттенхэма» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023 Фернандо Шена
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