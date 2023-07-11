Агент Санчеса отреагировал на информацию об интересе «Галатасарая» к трансферной цели «Спартака»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил «Тоттенхэму» за Санчеса 9 миллионов евро.

«У меня нет никаких новостей от «Тотенхэма» об этом», — цитирует Шена Sport24.

Напомним, что за колумбийским футболистом также следит московский «Спартак».

В минувшем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «Тоттенхэма» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.