Анчелотти просил руководство «Реала» приобрести ему Кейна, но Перес посчитал игрока слишком дорогим

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ранее просил у руководства подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Если верить журналисту Марио Кортехане, президент «королевского клуба» Флорентино Перес отклонил запрос наставника, так как посчитал англичанина слишком дорогим вариантом.

Кейну сейчас 30 лет, у него остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом», но президент «шпор» Даниэль Леви всё равно требует за трансфер 120 миллионов евро. В гонке за Гарри лидирует мюнхенская «Бавария», которая чуть ранее согласовала сделку и получила разрешение на медосмотр. Тем не менее, «Тоттенхэм» пару часов назад заблокировал трансфер и начал переговоры по новой.