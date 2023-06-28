Новичок «Тоттенхэма» Мэддисон – третий по созданным голевым шансам в АПЛ за последние пять сезонов

Полузащитник Джеймс Мэддисон показывал впечатляющую игру в «Лестере», чем заслужил переход в «Тоттенхэм».

«Шпоры» официально объявили о подписании 26-летнего футболиста, а стоимость трансфера составила порядка 46 млн евро. Как отмечает Squawka, Мэддисон – третий в рейтинге игроков с наибольшим количеством созданных голевых шансов в АПЛ с начала сезона-2018/19. Возглавляет список давний лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне (437), второй – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля» (373). В активе экс-звезды «Лестера» 347 созданных шансов, и по этому показателю он опередил Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», расположившегося на четвёртом месте (333).