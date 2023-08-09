Постекоглу: «Помимо ван де Вена мы хотим подписать ещё одного центрального защитника»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался насчёт дальнейших планов своей команды на оставшиеся дни трансферного окна. Австралийский специалист выразил заинтересованность в трансфере ещё одного центрального защитника. Недавно «шпоры» приобрели Микки ван де Вена из «Вольфсбурга» за 50 миллионов евро.

«Многое будет зависеть от того, кто покинет команду. Посмотрим, что случится. Изначальный план заключается в том, чтобы пригласить в команду ещё одного центрального защитника помимо ван де Вена», – цитирует Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что одним из вариантов для «Тоттенхэма» является защитник Перр Схюрс из «Торино».