Льорис – не приоритетный вариант для «Интера»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пока не входит в число главных целей миланского «Интера».

«Нерадзурри» в скором времени потеряют Андре Онана, который находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приоритеты «Интера» остаются прежними: клуб намерен подписать Янна Зоммера и Анатолия Трубина, которые рассматриваются в качестве замены Онана и Самиру Хандановичу. Миланцы могут обратиться к Льорису в том случае, если переговоры по одному из двух основных кандидатов завершатся неудачей.

Соглашение Уго Льориса с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году. По некоторым данным, «шпоры» готовы расстаться с 36-летним капитаном, если поступят предложения.