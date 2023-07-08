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Льорис – не приоритетный вариант для «Интера»

08 Июля 2023 • 01:17 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис пока не входит в число главных целей миланского «Интера».

«Нерадзурри» в скором времени потеряют Андре Онана, который находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приоритеты «Интера» остаются прежними: клуб намерен подписать Янна Зоммера и Анатолия Трубина, которые рассматриваются в качестве замены Онана и Самиру Хандановичу. Миланцы могут обратиться к Льорису в том случае, если переговоры по одному из двух основных кандидатов завершатся неудачей.

Соглашение Уго Льориса с «Тоттенхэмом» истекает в следующем году. По некоторым данным, «шпоры» готовы расстаться с 36-летним капитаном, если поступят предложения.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Уго Льорис Самир Ханданович Андре Онана Янн Зоммер Анатолий Трубин трансферы футбола - лето 2023
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