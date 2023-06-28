«Тоттенхэм» очень близок к покупке Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм».

«Шпоры» считались главными претендентами на 26-летнего игрока, и теперь трансфер почти согласован. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы согласовали условия сделки – осталось лишь урегулировать последние детали и оформить документы. Цена вопроса оценивается в 40 млн фунтов стерлингов (более 46 млн евро). Мэддисон уже договорился с «Тоттенхэмом» об условиях личного контракта.

Джеймс Мэддисон записал на свой счёт десять голов и девять ассистов в 30 матчах завершившегося розыгрыша Премьер-лиги, что не помогло «Лестеру» избежать вылета в Чемпионшип.