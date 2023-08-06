Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле по-прежнему интересен «Тоттенхэму».

Именно в стане «шпор» французский футболист провёл прошедший сезон на правах аренды. Незадолго до возвращения Ленгле в «Барселону» клубы обсудили условия перехода 28-летнего игрока на постоянной основе, но так и не достигли согласия. По информации журналиста Серхи Капдевилы, «Тоттенхэм» вновь намерен оформить трансфер центрбека. Лондонцы готовы предложить «сине-гранатовым» порядка 5 млн евро гарантированных выплат плюс 5 млн евро в виде бонусов.

Клеман Ленгле отыграл 35 матчей за «Тоттенхэм», отметившись одним голом и двумя результативными передачами.