«Бавария» отправила второе предложение по Кейну

Руководство мюнхенской «Баварии» отправило второе предложение на приобретение нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, сумма возможной трансферной сделки составляет 80 миллионов евро, не включая различные бонусы. Первое предложение в размере 70 миллионов евро было отклонено. Сообщается, что сам капитан английской сборной хочет присоединиться к «Баварии» в самое ближайшее время.

Контракт Кейна, выступающего за «Тоттенхэм» с 2011 года, действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего нападающего в 90 миллионов евро.