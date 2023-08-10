Хёйбьерг договорился с «Атлетико», но «Тоттенхэм» по-прежнему не одобрил трансфер

Мадридский «Атлетико» не может убедить «Тоттенхэм» продать полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Датчанин остаётся приоритетным вариантом для «матрасников» на трансферном рынке, однако клубу не удаётся согласовать со «шпорами» некоторые условия сделки, рассказывает инсайдер Маттео Моретто. 28-летний хавбек уже достиг личной договорённости с мадридцами. Гранд Ла Лиги надеется поскорее найти способ удовлетворить требования «Тоттенхэма».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пьера-Эмиля Хёйбьерга в 45 млн евро. В подписании футболиста также был заинтересован саудовский «Аль-Ахли».