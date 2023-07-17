Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился мнением о возможном переходе Кейна в «Баварию»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о возможном переходе нападающего «шпор» Гарри Кейна в «Баварию».

Специалист признался, что его не беспокоят разговоры о вероятном трансфере лидера лондонской команды в мюнхенский клуб.

«Мы с Гарри абсолютно единодушны в желании видеть успешную команду в этом году. Никто из Мюнхена не разговаривал со мной», — цитирует Постекоглу Football London.

Ранее президент «Баварии» Ули Хёнесс подтвердил информацию о намерении немецкого гранда подписать игрока сборной Англии.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Кейна в 90 миллионов евро.