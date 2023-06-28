«Тоттенхэм» объявил о подписании полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

26-летний футболист подписал со «шпорами» контракт, рассчитанный на пять лет, о чём сообщает пресс-служба лондонского клуба. Сумма трансфера оценивается в 40 млн фунтов стерлингов (более 46 млн евро). Атакующий хавбек будет зарабатывать около 195 тысяч евро в неделю, если верить информации английских СМИ.

Джеймс Мэддисон выступал за «Лестер» с 2018 года, отметившись 55 забитыми мячами и 41 ассистом в 203 поединках за «лис». В прошедшем сезоне «Лестер» с Мэддисоном в составе не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге.