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Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен отдать 150 млн фунтов за Осимхена, если не получится с Кейном»

22 Июня 2023 • 02:39 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал клуб не жалеть средств на покупку нового форварда.

«Красные дьяволы» считаются претендентами на многочисленных звёздных нападающих, среди которых фигурируют Гарри Кейн, принадлежащий «Тоттенхэму», и Виктор Осимхен из «Наполи». Оба игрока оценены своими клубами в очень солидные суммы.

«Я бы подписал Кейна, не задумываясь, а в случае его отказа я бы сразу обратился к Осимхену – даже если за него попросят 150 млн фунтов [около 174 млн евро], нужно просто сделать это. Посмотрите на рынок – других готовых вариантов там попросту нет», – цитирует Manchester Evening News Фердинанда.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Наполи Гарри Кейн Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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