Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, какую сумму «Аль-Иттихад» готов предложить за Сона слухи

20 Июня 2023 • 01:21 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин интересен «Аль-Иттихаду».

Саудовский клуб уже связался с 30-летним игроком, о чём сообщалось ранее. По сведениям Sky Sports, «Аль-Иттихад» готов предложить «Тоттенхэму» 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро) за Сона. Переговоры между клубами могут стартовать уже в скором времени, однако «шпоры» не заинтересованы в продаже южнокорейского форварда.

Контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. В прошедшей кампании футболист отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 47 матчах за коллектив из Лондона во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аль-Иттихад Сон Хынмин трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
01:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Аль-Иттихад» готов предложить за Сона слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил 35 млн евро за футболиста «Аякса»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сравнялся с Холанном по голам с начала сезона-2022/23
00:02 · Англия. Премьер-лига
Верон рассказал, что отличает тен Хага от предыдущих тренеров «Манчестер Юнайтед»
19 Июня
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» отправил предложение Сону слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – первый со времён Бекхэма игрок «Манчестер Юнайтед», забивший за сборную Англии на «Олд Траффорд»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» подпишет ещё одного или двух полузащитников в летнее окно
22:33 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» уверены, что Рэшфорд подпишет новый контракт до начала нового сезона
22:13 · Англия. Премьер-лига
Уокер сделал выбор между «Баварией» и «Манчестер Сити»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов отдать «Барселоне» Гимараэса за Рафинью 1 слухи
22:05 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Лисандро Мартинес доказал, что о защитнике не стоит судить по его росту»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Тренту лучше играть в центре поля, а не в защите»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может перейти в «Манчестер Сити» слухи
20:37 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг может сменить «Тоттенхэм» на топ-клуб Ла Лиги слухи
19:25 · Англия. Премьер-лига
Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался в хавбеке «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем