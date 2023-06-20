Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин интересен «Аль-Иттихаду».

Саудовский клуб уже связался с 30-летним игроком, о чём сообщалось ранее. По сведениям Sky Sports, «Аль-Иттихад» готов предложить «Тоттенхэму» 50 млн фунтов стерлингов (около 58 млн евро) за Сона. Переговоры между клубами могут стартовать уже в скором времени, однако «шпоры» не заинтересованы в продаже южнокорейского форварда.

Контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2025 года. В прошедшей кампании футболист отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 47 матчах за коллектив из Лондона во всех турнирах.