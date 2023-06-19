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Шоу: «Кейн и Райс очень пригодились бы «Манчестер Юнайтед»

19 Июня 2023 • 02:56 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мыслями о возможных трансферах своего клуба.

Будущее Гарри Кейна и Деклана Райса – одна из самых обсуждаемых тем в английском футболе нынешним летом. «Манчестер Юнайтед» считается претендентом на обоих игроков сборной Англии, однако форвард «Тоттенхэма», судя по всему, останется в своём клубе, а хавбек «Вест Хэма» намерен перейти в «Арсенал».

«Кейн и Райс – игроки мирового уровня. Я не знаю, что происходит в их клубах, но я бы взял их в «Манчестер Юнайтед», если бы это зависело от меня. Они бы точно усилили нашу команду и помогли бы достичь целей», – приводит издание Standard слова 27-летнего футболиста «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Сборная Англии Люк Шоу Гарри Кейн Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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