Шоу: «Кейн и Райс очень пригодились бы «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мыслями о возможных трансферах своего клуба.

Будущее Гарри Кейна и Деклана Райса – одна из самых обсуждаемых тем в английском футболе нынешним летом. «Манчестер Юнайтед» считается претендентом на обоих игроков сборной Англии, однако форвард «Тоттенхэма», судя по всему, останется в своём клубе, а хавбек «Вест Хэма» намерен перейти в «Арсенал».

«Кейн и Райс – игроки мирового уровня. Я не знаю, что происходит в их клубах, но я бы взял их в «Манчестер Юнайтед», если бы это зависело от меня. Они бы точно усилили нашу команду и помогли бы достичь целей», – приводит издание Standard слова 27-летнего футболиста «красных дьяволов».