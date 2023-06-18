Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вряд ли окажется в мадридском «Реале» нынешним летом.

Контракт английского форварда истекает через год, чем рассчитывал воспользоваться «королевский клуб», ведущий поиски замены Кариму Бензема. По информации Relevo, в «Реале» решили выйти из борьбы за Кейна, поскольку Флорентино Перес не хочет вновь вести переговоры с Даниэлем Леви и не считает целесообразным тратить 100 млн евро на покупку 30-летнего футболиста, учитывая предположительную доступность Килиана Мбаппе.

В числе претендентов на Гарри Кейна также фигурируют «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».