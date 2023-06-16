«Тоттенхэм» убедил «Ювентус» продать Кулушевски по сниженной цене

«Тоттенхэму» удалось добиться скидки в сделке по выкупу полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса».

«Шпоры» не собирались платить сумму, которая изначально была оговорена между клубами, хотя приобретение 23-летнего шведа давно входит в их планы. По данным Sky Sport Italia, теперь «Тоттенхэму» удалось уговорить «Ювентус» продать атакующего хавбека по сниженной цене. Сообщается, что за трансфер будет заплачено порядка 30 млн евро, что примерно на 5 млн меньше прежнего требования. Переход должен состояться в скором времени.

Деян Кулушевски выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды с января 2022 года.