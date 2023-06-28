Мэддисон прошёл первую часть медосмотра в «Тоттенхэме»

Английский полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прошёл первую часть медицинских процедур в «Тоттенхэме», докладывает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо. Теперь дело за малым – пройти вторую часть и стать игроком «шпор».

Как уточняет Романо, о сделке на 46 млн евро стороны объявят уже совсем скоро.

Напомним, что «Лестеру», в котором Мэддисон провёл последние пять лет карьеры, не повезло в минувшем сезоне вылететь из АПЛ – «лисы» заняли всего 18 место в турнирной таблице.

Ранее мы сообщали о недельной зарплате англичанина в самом расцвете сил после его перехода в столичный клуб.