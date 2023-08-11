Футболист «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле интересен «Фенербахче».

В числе претендентов на 26-летнего хавбека ранее значился «Галатасарай», но клубам так и не удалось согласовать условия трансфера. По данным журналиста Ягиза Сабунджуоглу, теперь приобрести Ндомбеле намерен «Фенербахче», уже предложивший «Тоттенхэму» за француза 10 млн евро (2 из которых – бонусы). Руководство «шпор» готово удовлетворить такие условия. Переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Танги Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. В «Тоттенхэм» футболист перебрался в 2019 году из «Лиона» за 62 млн евро.