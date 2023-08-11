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«Фенербахче» сделал предложение по полузащитнику «Тоттенхэма» слухи

11 Августа 2023 • 22:11 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 2.60 X 3.60 2 2.55
13.08 16:00

Футболист «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле интересен «Фенербахче».

В числе претендентов на 26-летнего хавбека ранее значился «Галатасарай», но клубам так и не удалось согласовать условия трансфера. По данным журналиста Ягиза Сабунджуоглу, теперь приобрести Ндомбеле намерен «Фенербахче», уже предложивший «Тоттенхэму» за француза 10 млн евро (2 из которых – бонусы). Руководство «шпор» готово удовлетворить такие условия. Переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне Танги Ндомбеле выступал за «Наполи» на правах аренды. В «Тоттенхэм» футболист перебрался в 2019 году из «Лиона» за 62 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фенербахче Танги Ндомбеле трансферы футбола - лето 2023
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