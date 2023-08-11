Льорис был предложен «Реалу»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис был предложен мадридскому «Реалу», который сейчас активно ищет замену своему вратарю Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец пропустит минимум большую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Инсайдер Фабрис Хоукинс сообщает, что агенты Льориса предложили «Реалу» подписать игрока. Уго этим летом с большой долей вероятности покинет «Тоттенхэм». У француза остаётся год по контракту со «шпорами», но он не хочет сидеть на скамейке после прихода Гильермо Викарио.

«Реал» также рассматривает кандидатуры таких вратарей, как Яссин Буну и Давид де Хеа.