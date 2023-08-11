Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Льорис был предложен «Реалу»

11 Августа 2023 • 11:19 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.35 X 3.50 2 2.15
12.08 22:30

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис был предложен мадридскому «Реалу», который сейчас активно ищет замену своему вратарю Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец пропустит минимум большую часть сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Инсайдер Фабрис Хоукинс сообщает, что агенты Льориса предложили «Реалу» подписать игрока. Уго этим летом с большой долей вероятности покинет «Тоттенхэм». У француза остаётся год по контракту со «шпорами», но он не хочет сидеть на скамейке после прихода Гильермо Викарио.

«Реал» также рассматривает кандидатуры таких вратарей, как Яссин Буну и Давид де Хеа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.40 5.40 1.36
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заверил Кайседо, что скоро согласует его трансфер с «Брайтоном»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Могу подтвердить согласование трансфера Кайседо с «Брайтоном»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не сдаётся в борьбе за Кайседо
11:55 · Англия. Премьер-лига
Льорис ведёт переговоры с итальянским клубом
11:49 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг готов отпустить Санчо, но тренер хочет, чтобы клуб нашёл Джедону замену
11:45 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо: «Уверен, клиент останется в «Арсенале» этим летом»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Канселу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Льорис был предложен «Реалу»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл – о Почеттино: «С его приходом тренировки стали тяжелее»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Мюнхен
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Марезу
10:44 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти просил руководство «Реала» приобрести ему Кейна, но Перес посчитал игрока слишком дорогим
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» в последний момент запретил Кейну лететь в Мюнхен, сага продолжается 1
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может перебить предложение «Ливерпуля» по Кайседо, выложив свыше 127 миллионов евро
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» готова побороться за трансфер Санчо
Все новости
Рекомендуем