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Линекер не верит в «Тоттенхэм»

05 Августа 2023 • 21:52 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
13.08 16:00

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Англии по футболу Гари Линекер настаивает на том, что его тезке Гарри Кейну необходимо покинуть лондонский клуб и перебираться в «Баварию». Линекер уверен в том, что «Тоттенхэм» проведет еще один неудачный сезон, который станет пропащим для Кейна.

- В футболе важны трофеи, и Кейну нужно выиграть трофей. Я не вижу «Тоттенхэм» в четверке лучших по итогам предстоящего сезона в АПЛ. Кейн должен уйти в другой клуб, - цитирует слова Линекера английское издание The Sun.

Английский чемпионат начнется уже на следующей неделе, в первом туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом». ​
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гари Линекер Гарри Кейн
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