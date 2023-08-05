Линекер не верит в «Тоттенхэм»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Англии по футболу Гари Линекер настаивает на том, что его тезке Гарри Кейну необходимо покинуть лондонский клуб и перебираться в «Баварию». Линекер уверен в том, что «Тоттенхэм» проведет еще один неудачный сезон, который станет пропащим для Кейна.

- В футболе важны трофеи, и Кейну нужно выиграть трофей. Я не вижу «Тоттенхэм» в четверке лучших по итогам предстоящего сезона в АПЛ. Кейн должен уйти в другой клуб, - цитирует слова Линекера английское издание The Sun.

Английский чемпионат начнется уже на следующей неделе, в первом туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом». ​